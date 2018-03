Cor. Mezzogiorno: "Foggia, un commissario per finire il campionato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Foggia, un commissario per finire il campionato". Titola così il Corriere del Mezzogiorno sulla situazione dei rossoneri. Da ieri il club pugliese è stato commissariato, nomina affidata al dottor Nicola Giannetti per i prossimi sei mesi. Notizia attesa, ma in città ci si interroga sul futuro della squadra, nel momento migliore della propria stagione, adesso con un sogno playoff e tante incertezze sul futuro.