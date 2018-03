Corriere dell'Umbria: "Diamanti titolare, il Grifo si affida ad Alino"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Diamanti titolare, il Grifo si affida alla stella Alino", titola così Il Corriere dell'Umbria in edicola questa mattina. Da quanto il fantasista è approdato in biancorosso sono arrivate solo vittorie. Ora il periodo di rodaggio è terminato e il pratese è pronto a sostituire Cerri. A Cesena Dellafiore al posto dello squalificato Volta. Ma a guidare il reparto in mezzo sarà ancora Del Prete.