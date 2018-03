Corriere dell'Umbria, Ternana: "Tremolada e Angiulli nel mirino"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta di Ascoli Luigi De Canio ha fatto capire che metterà in pratica una profonda rivoluzione in vista del finale di stagione. Di questo tema si è occupato anche il Corriere dell'Umbria nel pezzo dal titolo: "Addio gerarchie. Tremolada e Angiulli nel mirino di De Canio". "Acque agitate in casa rossoverde: il trequartista ha parlato a lungo con il mister. Confronto di 20 minuti anche con l'ex pisano, escluso dalla trasferta marchigiana".