Corsa Serie A a 90 minuti dalla fine: tre in lizza per un posto

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

A 90 minuti dalla fine della stagione regolare sono ancora in tre a sognare l'ultimo posto per la promozione diretta in Serie A: Frosinone, Parma e Palermo. I ciociari sono i favoriti dall'altro dei suoi 71 punti, +2 sui ducali e +3 sui siciliani, ma non possono fallire l'ultima casalinga contro un Foggia che non ha più nulla da chiedere al suo campionato. Solo così sarebbero certi di tornare in massima serie senza dover guardare a cosa faranno le altre due impegnate in trasferta rispettivamente a Spezia e Salerno, altre due piazze che hanno ben poco da chiedere al campionato se non chiudere bene in casa la stagione e regalare una soddisfazione ai propri tifosi. In caso di parità i ciociari potrebbero essere raggiunti dal Parma, ma non dal Palermo, e in questo caso sarebbero promossi gli emiliani che hanno una migliore differenza reti negli scontri diretti (Parma-Frosinone 2-0, Frosinone-Parma 2-1).

Per il Palermo le speranze sono ridotte invece al lumicino: deve vincere e sperare che il Parma non faccia altrettanto e che il Frosinone perda in casa. In questo caso si arriverebbe pari e i rosanero sarebbero promossi in virtù degli scontri diretti (Frosinone-Palermo 0-0 e Palermo-Frosinone 1-0). Restano 90 minuti da seguire con il fiato sospeso e la radio attaccata all'orecchio per capire chi sarà ad accompagnare l'Empoli nella massima serie e chi invece dovrà passare dai sempre insidiosi play off, che negli ultimi anni hanno regalato diverse sorprese.