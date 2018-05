Cosa resterà della P. Vercelli? Le Bianche Casacche per il prossimo anno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quattro anni dopo la promozione in Serie B la Pro Vercelli saluta la cadetteria. Le difficoltà di questa stagione hanno avuto la meglio sulle qualità di un collettivo fatto di elementi di categoria. Neanche l'avvicendamento in panchina fra Grassadonia, Atzori e Grieco è riuscito a dare la scossa ad una squadra che adesso dovrà essere rivista in vista della prossima stagione in Serie C. Ecco lo stato attuale della rosa delle Bianche Casacche in vista del prossimo campionato:

Giocatori con contratto pluriennale:

Raffaele Alcibiade (d, 2019)

Daniele Altobelli (c, 2019)

Dario Bergamelli (d, 2019)

Filippo Berra (d, 2020)

Luca Castiglia (c, 2020)

Massimiliano Gatto (c, 2019)

Umberto Germano (c, 2021)

Gladestony Da Silva (c, 2019)

Lorenzo Grossi (d, 2020)

William Jidayi (d, 2019)

Carlo Mammarella (d, 2020)

Claudio Morra (a, 2020)

Mirko Pigliacelli (p, 2021)

Giocatori in scadenza di contratto a giugno 2018:

Mateo Bertosa (Difensore)

Alessandro Gilardi (Portiere)

Dramane Konaté (Difensore)

Reginaldo (Attaccante)

Giuseppe Vives (Centrocampista)

Giocatori in prestito fino al 30 giugno 2018:

Alfredo Bifulco (c, Napoli)

Paolo Ghiglione (d, Genoa)

Simone Gozzi, (d, Alessandria)

David Ivan (c, Sampdoria)

Mamadou Kanoute (c, Benevento)

Richard Marcone (p, Trapani)

Fabrizio Paghera (c, Avellino)

Mario Pugliese (c, Atalanta)

Filip Raicevic (a, Bari)

Emanuele Rovini (c, Udinese)

Alex (c, Salernitana)

Giocatori dati in prestito:

Carlo Crialese (d, Juve Stabia)

Gianmario Comi (a, Vicenza)

Simone Moschin (p, Cuneo)

Tommaso Nobile (p, Alma Juventus Fano)

Alessandro Polidori (a, Trapani)

Filippo Scardina (a, Siracusa)

Riccardo Secondo (c, Cuneo)

Simone Rosso (c, Reggiana)

Armando Vajushi (c, Avellino)