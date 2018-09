Cosenza, Braglia: "Calati nel secondo tempo, abbiamo dato tutto"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Piero Braglia, tecnico del Cosenza, è intervenuto al termine del pareggio contro il Livorno. Ecco le sue parole in conferenza stampa e riportate dal sito ufficiale del club: "Siamo calati nel secondo tempo, se ci difendiamo bassi le perdiamo facile. Il caldo ha influito sulla condizione. Fa piacere comunque aver giocato un ottimo primo tempo, Saracco non ha mai fatto una parata. Nel calcio ci sta, può succedere tutto. La strada per giocare in questa categoria è l’aggressività in avanti, abbiamo bisogno di ritmi alti, di crescere di condizione".

L'allenatore del Cosenza ha evidenziato la questione fisica: "Molti uomini erano in difficoltà, i cambi erano obbligati. Abbiamo dato tutto quello che potevamo dare. Secondo me c’è stato un calo fisico ma non di concentrazione, alle 8 c’era ancora gran caldo. Sono convinto che questi ragazzi miglioreranno ancora, per questo sono tranquillo", ha concluso mister Braglia.