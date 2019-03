© foto di Andrea Rosito

In casa Cosenza si inizia già a programmare il futuro con due rinnovi importanti in testa a tutto. Si tratta di quelli del tecnico Piero Braglia e del difensore Kastriot Dermaku. Il primo fra qualche mese si siederà al tavolo con la società per parlare del futuro consapevole di godere di una grandissima popolarità e stima nell’ambiente dopo la promozione dell’anno scorso e il campionato positivo in corso. Secondo Cosenzachannel.it un addio è da escludere col tecnico che chiederà maggiori garanzie per il futuro a partire dal campo di allenamento passando poi dall’avere la rosa praticamente al completo per l’avvio del ritiro estivo, mentre dal punto di vista economico la società ha già fatto trapelare che andrà incontro alle richieste di Braglia. Per quanto riguarda il centrale invece bisogna difendersi dalle sirene di Serie A che potrebbero puntare sull’albanese prelevandolo a parametro zero in estate. Il giocatore vorrebbe confrontarsi con la massima serie e per questo il rinnovo non è ancora arrivato e in casa calabrese si fa sempre più strada l’idea di doverlo perdere a fine stagione senza incassare un euro.