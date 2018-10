Cosenza, Braglia: "Ci vuole ancora pazienza. Poi sarà diverso"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Piero Braglia, tecnico del Cosenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport sul momento della sua squadra e sul prossimo match contro il Foggia: "A Carpi la squadra ha disputato una bella partita. Ha comandato il gioco per buona parte della sfida, per poi complicarsi la vita in maniera inaspettata. Questa volta siamo stati padroni del campo per l’intera durata e non solo per 45’ come avveniva in precedenza. Un passo in avanti sul piano del gioco e della tenuta c’è stato. Il gruppo ha dimostrato di voler fare bene e andare avanti in classifica. Ci vuole un po’ di pazienza ancora, poi sarà tutto diverso, senza dimenticare che in rosa ci sono sette, otto calciatori che in B non hanno mai giocato. Foggia? Ha annullato la penalizzazione ed è una squadra in salute avendo vinto le ultime tre gare. Dovremo disputare una grande partita per tenere testa ai pugliesi. Il mio motto per andare a punti è parlare poco e lavorare tanto".