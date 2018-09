Cosenza, Braglia: "Dobbiamo tirare fuori gli artigli"

In vista della sfida di domani contro il Livorno il tecnico del Cosenza Piero Braglia in conferenza stampa ha analizzato la gara spiegando cosa si attende dai suoi: “Abbiamo giocato solo due partite e non possiamo ancora avere un'idea di quali sono le potenzialità di questa squadra anche se sono convinto che possiamo salvarci tranquillamente. Serve solo pazienza perché alcuni giocatori non sono ancora in condizione e non hanno il giusto ritmo partita. A Cittadella non abbiamo interpretato bene la partita, ci siamo limitati a difendere mentre dovevamo essere più propositivi e tirare fuori gli artigli. Ho visto il Livorno, è una squadra che gioca al calcio e ha giocatori di grande esperienza come Diamanti, Dainelli e Kozak, ma noi non dobbiamo pensare troppo a loro, ma solo a noi. - continua Braglia come si legge sul sito del club calabrese – Lucarelli? Gli ruberei l'età. A parte gli scherzi sta facendo un ottimo percorso, ho molta stima di lui e gli auguro una grande carriera”.