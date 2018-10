Cosenza, Braglia: "Dovevamo vincerla, ora pensiamo al Foggia"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Soddisfazione per mister Piero Braglia al termine del pareggio contro il Carpi. Il tecnico del Cosenza ha commentato così la prestazione, ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del club: "Abbiamo fatto una grande partita, dovevamo vincerla. Ringrazio i miei giocatori che per l’ennesima volta hanno dimostrato di metterci l’anima. Siamo scesi in campo con un 4-3-1-2, passando al 4-4-2 solo negli ultimi minuti. L’importante è l’atteggiamento che abbiamo avuto, quello giusto per fare un grande campionato".

Qualche parola anche su Baez, autore del gol: "È un ragazzo che deve imparare a giocare con meno tocchi ma ha ottime qualità tecniche. È entrato oggi e ci ha dato una grande mano. Abbiamo fatto un errore che può capitare, andrei a rivedere alcuni episodi dubbi in area. I tifosi giunti da Cosenza sono spettacolari, ora li aspetto in casa contro il Foggia per spingerci alla vittoria", ha concluso il tecnico del Cosenza.