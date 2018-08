Cosenza, Braglia: "Hellas favorito, ma noi daremo il meglio"

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, prima casalinga in Serie B per i calabresi: “Il Verona è favorito, ma noi cercheremo di fare la nostra partita al meglio. Giocare contro calciatori come Matos, Di Carmine e Pazzini deve essere uno sprono per noi. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ci sono giocatori che stanno iniziando a essere in forma e altri che hanno bisogno di più tempo. Ce la giocheremo con orgoglio, cattiveria e determinazione, tutte cose che dovremo mettere in campo sperando in uno stadio pieno per iniziare al meglio una stagione importantissima per i nostri colori. - continua Braglia come si legge sul sito del club tornando anche sulla gara all'Ascoli - I primi 10 minuti sono stati buoni, il problema è stato che dopo essere passati in vantaggio ci siamo accontentati di gestirlo. In Serie B la partita non finisce mai e spesso viene risolta quando una squadra cala per fisicità e determinazione, ma anche se ci si distrae un attimo. Baclet? Non andrà via, vorrà stare qui, starà nel gruppo, se farà bene giocherà al posto degli altri”.