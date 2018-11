Cosenza, Braglia: "Lecce meglio in trasferta. D'Orazio e Bruccini ok"

© foto di Alfonso Miranda

Una sola vittoria finora in campionato per il neo promosso Cosenza di Piero Braglia. Domani per il club lucano è in programma l'impegno con il Lecce di Fabi Liverani. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni del tecnico dei Lupi riportate da CosenzaChannel: "Qui il responsabile di tutto sono io. Dobbiamo migliorare a restare alti senza abbassarci nei minuti finali. Oltre al problema infortuni, dovremo migliorare tutti insieme. Se qui si sbaglia, si sbaglia insieme. Poi la società è libera di fare le sue eventuali scelte. Al momento il responsabile di questa squadra sono io. Questa rosa, lo dirò fino alla fine, si salverà. La formazione? Abbiamo recuperato D’Orazio, Bruccini, su Mungo speriamo. Ma non siamo in condizioni pessime. Moduli? Può essere di tutto. Noi lo decidiamo la mattina della gara. Questa classifica non rispecchia le nostre prestazione. Comunque, con i se e con i ma non si fa la classifica. Il Lecce? Non credo che sia una formazione con molte difficoltà in vista di domani. Meccariello lo sostituiranno a dovere. Hanno Lepore, Fiamozzi, Di Matteo… sicuramente non sono nella situazione di mettersi le mani ai capelli. Il Lecce gioca meglio fuori casa che in casa. A Pescara è riuscita a recuperare 2 gol, alla fine gli adriatici hanno ripreso le loro convinzioni, ma il Lecce non meritava di perdere”