© foto di Andrea Rosito

Il Cosenza pareggia 0-0 contro il Benevento. A fine gara interviene l'allenatore dei calabresi, Piero Braglia, espulso per proteste nel corso del primo tempo. Ecco quanto evidenziato da Cosenza Channel: "Abbiamo dimostrato ancora una volta che noi vogliamo restare in questo campionato e vogliamo farlo alla grande. Dobbiamo essere bravi a levarci le soddisfazioni che ci meritiamo tutti. Noi fisicamente non stiamo male – ha aggiunto – l’unico passaggio a vuoto l’abbiamo avuto a La Spezia, prendendo gol che di solito non prendiamo. Ora abbiamo ritrovato la strada che ci può portare fino in fondo".