Cosenza, Braglia: "Possiamo salvarci, ma serve pazienza e cattiveria"

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Foggia: “Stiamo lavorando su due moduli e di volta in volta adotteremo quello che reputeremo più opportuno, perché ogni partita va preparata in maniera diversa. Foggia? Il loro valore è noto, sono una grande squadra che gioca bene a calcio e senza penalizzazioni avrebbe 12 punti. Noi cercheremo di essere alla loro altezza per fare nostra la partita, siamo pronti a ogni evenienza e vogliamo una vittoria che serve a tutto l'ambiente. Questa è una squadra che si può salvare, se abbiamo la pazienza e l’umiltà di aspettare questa squadra farà bene, abbiamo sempre rotto le scatole a tutti, vanno solo eliminate le ingenuità, essere più cattivi sotto porta. - continua Braglia come si legge sul sito del club – Saracco? Non sono uno che si dimentica le cose, non mi dimentico le sue parate d né le sue incertezze, ma non lo butto a mare per un errore. Io lo difenderò sempre perché è uno di quelli che ci ha portati qui”.