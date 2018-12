Cosenza, Braglia: "Voglia giusta per continuare a fare risultati"

© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia. Queste le parole del mister dei calabresi: "Lo Spezia non sta affatto male né per i singoli né per il collettivo, squadra brava a prendere gli avversari in velocità, non dovremo concederglielo. Cercheremo di fare la nostra partita, speriamo di riuscirci, di ribaltare l’azione e di fargli male. Okereke è forte ed è stata una scoperta di Trinchera, non di Braglia, io non lo conoscevo. Auguri a David il meglio ma dalla prossima domenica. Mi auguro di continuare a fare risultati, con la voglia che ci stanno mettendo tutti. Mi dispiace per tutti quelli che rimangono fuori ma in Serie B ho solo 3 cambi a disposizione. Chi entra comunque dovrà sempre fare più dei titolari. Nell’ultima trasferta a Crotone siamo andati a giocare, l’abbiamo affrontata nel modo in cui ce l’ha concessa la squadra pitagorica. Stiamo portando avanti diversi discorsi tattici nelle ultime partite, propenderemo per quello più adatto decidendo nell’immediato pre-partita. A parte Cittadella abbiamo sempre cercato di fare quello che siamo capaci di fare noi, se aspettiamo gli avversari le prendiamo".