© foto di Andrea Rosito

Dalle colonne del Corriere dello Sport, è il capitano del Cosenza Mirko Bruccini a fare il punto della situazione nella settimana della sosta dal campionato. Partendo dalla classifica attuale dei lupi: "Manca qualcosa per le prestazioni offerte. L’inizio in sordina è dovuto a tante cose, non ultime alcune sviste arbitrali che ci hanno fortemente penalizzato. A Trapani i giocatori in fuorigioco erano tre, eppure arbitro e guardalinee hanno convalidato la rete di Pettinari. Alla nostra classifica mancano almeno 4/5 punti".

Ma l'obiettivo resta intanto la salvezza che "dovremo ottenere prima possibile. Nella passata stagione siamo partiti allo stesso modo per poi sfiorare i playoff. Il nostro motto è vivere alla giornata. Ad Ascoli gara dura perché i marchigiani vorranno riscattare il 3-1 di Crotone. Conosco bene il tecnico Zanetti per averci giocato a Reggio Emilia, e per averlo avuto poi come allenatore alla Reggiana. Dovremo stare attenti perché l’Ascoli fa della fisicità la sua arma migliore. Sarà un ambiente caldo in tutti i sensi. Dovremo far leva sulla velocità del nostro tridente d’attacco".