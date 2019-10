Cosenza, Bruccini: "Chievo rosa da A, noi sulle ali dell'entusiasmo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di pianetaserieb.it, è intervenuto il centrocampista del Cosenza Mirko Bruccini, che ha tracciato il punto della situazione dopo la preziosa vittoria dello scorso turno di campionato, maturata anche grazie al suo estro: “Sicuramente la vittoria di Cittadella ha portato entusiasmo alla squadra perché, sai, dopo 7/8 partite in cui non riesci a fare risultato positivo, una vittoria è importante. Il risultato di venerdì sera ci dà morale, e pensando anche al futuro, ci permetterà di affrontare la gara col Chievo con un altro spirito. Aver fatto la prima doppietta in Serie B, è molto bello da parte mia”.

E proprio sul Chievo: "Ha giocatori da Serie A. Se andiamo a vedere la rosa, ha gente come Giaccherini, Meggiorini e altri che hanno sempre giocato nella massima serie. Quindi siamo consapevoli che sabato arriverà qui una squadra di tutto rispetto e noi ce la metteremo tutta, giocheremo come abbiamo sempre fatto, cercando di mettere in difficoltà il Chievo”.