Cosenza-Hellas, il Giudice Sportivo si riserva di decidere

“Il Giudice sportivo, si riserva di decidere anche in attesa di conoscere il contenuto del preannunciato reclamo della Soc. Hellas Verona”. Così il Giudice Sportivo di Serie B comunica attraverso una nota apparsa sul sito della Lega B in merito alla gara fra Cosenza ed Hellas, valida per la seconda giornata, non disputatasi per impraticabilità di campio. Resta quindi da capire se sarà 0-3 a tavolino come chiede la società veronese o se la gara sarà recuperata in una data da decidere.