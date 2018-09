© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Il Giudice Sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino, per 0-3, all'Hellas Verona per la gara non disputata due settimane fa a Cosenza. (Clicca qui per leggere). Adesso il club calabrese ha deciso di affidare la propria risposta attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, rimandando ogni discussione alle sedi opportune. "La Società Cosenza Calcio, preso atto della decisione del Giudice Sportivo, in merito alla gara non disputata con il Verona, comunica che proporrà immediato appello avverso l’odierno deliberato nelle competenti sedi", si legge.