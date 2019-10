Cosenza, il report della ripresa degli allenamenti

© foto di Andrea Rosito

È partita con l’allenamento odierno sul rinnovato manto erboso del San Vitino – ” Delmorgine” la missione Cittadella, che porterà i rossoblù all’appuntamento con l’anticipo di campionato, in programma venerdì prossimo al “Tombolato”. La prima parte della seduta è stata incentrata su una serie di esercizi addominali e circuiti di mobilità. Successivamente blocchi di potenza aerobica e possessi palla 10 vs 10. In conclusione partitella a metà campo. Il programma di domani prevede una sessione mattutina.