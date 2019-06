Cosenza, in settimana il vertice di mercato: almeno 9 gli innesti

© foto di Andrea Rosito

Nella serata di oggi il tecnico Pietro Braglia tornerà a Cosenza per quella che sarà la settimana clou per programmare il futuro della squadra calabrese. È infatti previsto un vertice fra l’allenatore, il ds Trinchera e il presidente Guarascio per scrivere le linee guida del mercato e della nuova stagione con una certezza: ci sarà l’aumento del budget per costruire una squadra competitiva che possa alzare l’asticella rispetto a questa stagione. Lo scrive Cosenzachannel.it spiegando che le priorità riguarderanno i sostituti di tre elementi chiave come Dermaku in difesa, Palmiero in mezzo al campo e Tutino davanti. Sarebbero ben nove gli acquisti che Braglia spera di avere per il ritiro: due difensori, quattro centrocampisti e tre attaccanti.