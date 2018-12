© foto di Andrea Rosito

Il tecnico in seconda del Cosenza Roberto Occhiuzzi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Benevento di domani: “Il morale è alto nonostante il brutto secondo tempo di La Spezia, siamo arrabbiati tutti per la fragilità mentale che è uscita fuori nella ripresa, abbiamo analizzato i motivi e ora domani dobbiamo dimostrare che questa presunta fragilità non esiste. Abbiamo le idee chiare e siamo pronti ad affrontare nel migliore dei modi un’ottima squadra come il Benevento, senza fare i conti di quanti punti servono per arrivare al giro di boa. Dobbiamo ragionare una gara alla volta per ottenere il nostro obiettivo che è la salvezza. - continua Occhiuzzi come si legge sul sito del club - Non ho fretta di arrivare a fare il primo allenatore, lavorare in B al fianco di mister Braglia è un privilegio e un bagaglio di esperienza notevole che mi porterò sempre dietro. Per quanto riguarda il match di domani cercheremo di affondare il coltello nei difetti degli avversari”.