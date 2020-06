Cosenza, Occhiuzzi: "La salita è ancora lunga. Alleno un gruppo di ragazzi fantastici"

vedi letture

È molto soddisfatto della prestazione offerta dai suoi ragazzi Roberto Occhiuzzi, tecnico del Cosenza, dopo la vittoria 0-2 sul campo della Cremonese: "Abbiamo affrontato una squadra forte, allenata bene, che ci ha messo in difficoltà soprattutto nel finale. I ragazzi sono stati bravi a capire che quello era il momento di soffrire e hanno dato tutti il massimo per raggiungere l'obiettivo della vittoria".

Sei punti in due partite. Quali sono le sue sensazioni per la lotta salvezza?

"La salita è appena iniziata, dobbiamo tenere alta la concentrazione in ogni gara e io dovrò cercare di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni possibili per rendere al meglio. Questa vittoria non fa altro che aggiungere un mattoncino a quello già messo dopo la vittoria contro l'Entella. Vedremo alla fine cosa avremo costruito".

La chiave del match è stata quella di bloccare gli esterni offensivi avversari?

"Quando affronti un avversario devi conoscerne pregi e difetti. Sapevamo che un loro punto di forza sono gli esterni e ho chiesto ai ragazzi uno sforzo in più per arginarli. Sono stati fantastici, abbiamo fatto davvero una buona gara, dobbiamo migliorare soltanto la gestione della palla e tocca a me accellerare l'apprendimento dei miei giocatori anche se il tempo a nostra disposizione per lavorarci su è davvero poco".

Dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club.