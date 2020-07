Cosenza, Occhiuzzi: "Perso per una nostra ingenuità"

Dopo il match perso contro l'Ascoli, è amara l'analisi del tecnico del Cosenza, Roberto Occhiuzzi. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale: "Abbiamo pagato a caro prezzo un’ingenuità. Sapevamo di poter soffrire su queste situazioni di gioco. Ci sono ancora diverse partite, non ci diamo assolutamente per spacciati. Ogni passo falso purtroppo fa male, dobbiamo cercare di non farci condizionare troppo mettendoci tutta la nostra cattiveria. La squadra deve rimanere concentrata, senza cali di pressione. Proveremo ad uscirne in tutti i modi e alla fine tireremo le somme. Non possiamo più permetterci di sbagliare. Oggi ai ragazzi non posso rimproverare nulla perché hanno dato tutto. Non abbiamo sfruttato bene alcune occasioni. Non c’era da esaltarsi prima né da buttarsi giù ora. Turnover? Non lo definirei così. Ha giocato chi era nelle migliori condizioni”.