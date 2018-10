Cosenza, Tutino: "Futuro al Napoli? Devo ancora lavorare"

© foto di Giuseppe Scialla

Gennaro Tutino, match winner contro il Foggia, ha analizzato il successo sui rossoneri ai microfoni di DAZN: "Sul secondo gol ho visto Corsi in area e ho cercato l'uno due, lavoro su questo tiro d'esterno per anticipare sul tempo il portiere, oggi mi è riuscito e siamo contenti. La pressione non l'avvertivamo, i tifosi ci sono sempre stati vicini e non ci hanno fatto mancare il loro calore. Volevamo tornare alla vittoria in casa, i tifosi se lo meritano. Sono tornato qui perché qui sono cresciuto e sono diventato uomo. È la squadra che mi ha fatto rialzare dopo momenti difficili, porto nel cuore la città. Ringrazio il Napoli e il Carpi che mi hanno dato questa possibilità. Futuro in azzurro? Un personaggio di Cosenza dice che non sono pronto per palcoscenici importanti, ha ragione, devo lavorare ancora. Qui in casa non ci ha mai messo sotto nessuno, potevamo prendere qualche punto in più, ma dobbiamo ripartire da questa vittoria. In tribuna ci sono sempre mio padre, mia madre e la mia fidanzata, mi dispiace non ci fosse mio fratello, ma la dedica è per loro".