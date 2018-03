Cosmi si rimette in gioco un'altra volta. Passa tutto dalla salvezza

© foto di Federico Gaetano

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro degli allenatori di Serie B: dalle 16.00, ogni 20 minuti, l'analisi di uno dei 22 protagonisti

IL TREND - Serse Cosmi sa rimettersi in gioco, sempre e comunque. Nell'immaginario collettivo restano i 4 anni di Perugia: tutti in Serie A, giocando l'Intertoto e anche la Coppa Uefa. Anni non ripetuti e non ripetibili, per gli umbri ma anche per l'allenatore, da lì in poi sempre su e giù per la Serie B. A Trapani ha costruito un piccolo miracolo, ma senza lieto fine. Ad Ascoli è venuto per salvare la barca che stava affondando. Ha migliorato la media punti della coppia Maresca-Fiorin da 0,88 a 1,07 a partita. Per ora, però, non basta.

LA SITUAZIONE ATTUALE - La salvezza è cruciale per il futuro. Senza ulteriori considerazioni, anche solo dal punto di vista contrattuale: in caso di permanenza in Serie B, l'accordo fra i bianconeri e il tecnico perugino prevede infatti il rinnovo automatico. A gennaio, la società ha fatto di tutto perché l'Ascoli potesse credere nella salvezza. Il risultato, per ora, un flip coin sul futuro di Cosmi.

Contratto fino al 2018 con rinnovo automatico in caso di salvezza

Permanenza: 50%