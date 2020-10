Cremonese, Bisoli: "Abbiamo le nostre armi per poter vincere contro il Lecce"

Lunga trasferta per la Cremonese, impegnata domani sul campo del Lecce. Del match, valido per la 4^ giornata del campionato di B, nella consueta conferenza stampa in casa grigiorossa, ne ha parlato il tecnico Pierpaolo Bisoli: "La trasferta è difficile, il Lecce è costruito per tornare subito in A, è forte: noi comunque la rispettiamo, ma non abbiamo paura di andare in Salento a fare la nostra gara. Andremo là con grande umiltà per cercar di portare a casa il risultato, abbiamo trovato la nostra fisionomia, e ora dobbiamo mantenere il nostro equilibrio: siamo sulla strada giusta, contro il Venezia ho visto tante note positive. Certo, qualcosa dovrò cambiare perché abbiamo avuto dei piccoli problemini in rosa, per di più ci sono anche tre gare ravvicinate quindi qualcosa è necessario variare: non posso rischiare nessuno, ma anzi, devo cercare di recuperare ragazzi per domenica".

Più nel dettaglio: "La gara ha lo stesso valore delle altre, mette in palio tre punti e noi abbiamo le qualità per portare a casa risultato su ogni campo. Ma non chiedetemi della classifica, la guardo più avanti: la B entrerà nel vivo verso fine gennaio. ora è importante avere la quadra che abbiamo noi, e trovare continuità, oltre poi a mettere tutta la rosa sullo steso livello di condizione. Abbiamo un progetto biennale con il club, stiamo mettendo le basi per ciò: a noi serve calore, questa squadra va amata e sostenuta perché tutti daranno il massimo fino alla fine. Come noi vogliamo fare con la città".

Il Lecce arriva comunque da una pesante sconfitta a Brescia. Ma il mister non si fa ingannare da questo: "Ha perso 3-0 per gli episodi, questo fa parte del percorso: neppure per noi domenica gli episodi sono stati favorevoli. Ma non dobbiamo piangerci addosso, dobbiamo ribaltare gli episodi a nostro favore. Il Lecce ha un ottimo tecnico, un'ottima struttura societaria, non si può negare che sia una candidata alla A. Ripeto, però: noi abbiamo le nostre armi per vincere, anche se al momento siamo al 50%. Con ampi margini di crescita".