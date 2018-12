Gaetano Castrovilli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della gara Cremonese-Perugia, terminata 4-0 per i padroni di casa, è intervenuto ai microfoni di Dazn il grande mattatore del match Gaetano Castrovilli, autore di una doppietta: "E' una grande liberazione. Dobbiamo uscire da questo momento, ce l'abbiamo messa tutta. In allenamento ho dato il cento per cento e la partita ha rispecchiato gli allenamenti settimanali. Le partite scorse non erano state molto buone ed è una mia colpa, ma devo migliorare per replicare partite come quella di oggi. Il ruolo? Oggi mi sono trovato bene, questa è la strada giusta. Siamo un gruppo compatto e il mister fa parte della squadra. Obiettivo play-off? orneremo ancora più motivati dopo la pausa".