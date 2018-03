Cremonese, distorsione alla caviglia per Perrulli

Fonte: uscremonese.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sessione di allenamento mattutina per la Cremonese, con mister Tesser alle prese con un nuovo infortunio. Una distorsione alla caviglia sinistra costringerà infatti ad alcuni giorni di riposo Giampietro Perrulli che va ad aggiungersi alla lista degli indisponibili in vista della trasferta di Brescia.

Una buona notizia arriva dagli esami di controllo cui si è sottoposto Paulinho: l’attaccante, che sta recuperando dall’infortunio, può riprendere il lavoro atletico sul campo con gradualità e carichi di lavoro progressivi. Gli accertamenti strumentali hanno invece confermato la distrazione al bicipite femorale destro per Renzetti, i tempi di recupero sono valutabili in circa 20 giorni. Progressi anche per Benjamin Mokulu che dalla prossima settimana inizierà la graduale riatletizzazione. All’allenamento non hanno preso parte Scamacca, impegnato con l’Under 19, Claiton che dopo l’infortunio si sta sottoponendo al ciclo di terapie e Sbrissa fermato da gastroenterite.