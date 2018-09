© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Xian Emmers, centrocampista belga classe 1999, parla così alla Gazzetta dello Sport del suo presente alla Cremonese: "Sono contento di essere qui, so che devo conquistare spazio ma so anche che questo è già il calcio dei grandi. Il Belgio è casa mia, l'Italia la seconda patria. L'Inter? Da Spalletti ho imparato il gioco corto, Gagliardini e Vecino mi hanno aiutato in Prima Squadra".