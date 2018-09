Cremonese, i convocati per la gara con lo Spezia

Da Sassuolo a Scansuolo. Un appellativo che chiaramente infastidisce tutti in casa neroverde, anche il tecnico Roberto De Zerbi che ne parla proprio alla vigilia della gara contro la Juventus. "Quando ero piccolo io si andava nei bar e ognuno riversava lì i propri problemi, ora avviene...

De Zerbi: " Scansuolo ? Al bar ci mettevi la faccia, sui social no"

Taglialatela: "Napoli in rodaggio, Lafont somiglia a Donnarumma"

Cagliari, differenziato per Ceppitelli e Rafael. Klavan ok

Governo, ok a principi informatori Coni

Empoli, ancora differenziato per Pasqual: Veseli si svalda per la Lazio

Juventus, per Barzagli nuovi controlli nei prossimi giorni

Bologna, guaio Helander. Ko in un contrasto, fuori un mese

Fiorentina, Flachi a Della Valle: "Per ricucire serve incontrare i tifosi"

Atalanta, si ferma Mancini. Per lui fastidio all'adduttore lungo

Oggi in TV, tornano i campionati: oggi gli anticipi di A

Fiorentina, il cordoglio per la scomparsa di Maria Sensi

Napoli, i convocati di Ancelotti: c'è Zielinski, out Ghoulam

Napoli-Fiorentina, un dubbio di formazione a testa per Ancelotti e Pioli

ChievoVerona, i convocati di D'Anna: out Djordjevic e Cesar

Torino, i convocati per la sfida all'Udinese: fuori Lyanco e Ansaldi

Udinese, i convocati di Velazquez: sempre out Badu e Ingelsson

Milan, Gattuso verso Cagliari con un solo dubbio in difesa

Bologna, i convocati di Inzaghi: out Helander, Donsah e Palacio

Milan, i convocati per il Cagliari: non c'è Cutrone

Roma, i convocati per il Chievo: rientra Perotti, non c'è Pastore

Questi i grigiorossi convocati dal tecnico Andrea Mandorlini per affrontare la gara della 3a giornata del campionato Serie Bkt Cremonese-Spezia, in programma sabato 15 settembre 2018 (ore 18): Arini (4), Bettanin “Paulinho” (10), Boultam (34), Brighenti (9), Castagnetti (18), Castrovilli (8), Claiton Dos Santos (3), Croce (11), Del Fabro (24), Emmers (27), Girelli (31), Kresic (5), Marconi (15), Migliore (17), Mogos (14), Perrulli (20), Radunovic (22), Ravaglia (1), Renzetti (33), Strefezza (21), Terranova (26), Volpe (12).

