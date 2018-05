Cremonese, in arrivo l'ex Piacenza Armenia come dg

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

E' in arrivo un nuovo dirigente per la Cremonese. Secondo quanto raccolto da La Provincia il club grigiorosso dovrebbe ufficializzare a breve Paolo Armenia come nuovo dg. Armenia approda allo 'Zini' dopo le esperienze con Piacenza, Livorno e Pro Piacenza.