Cremonese, Mandorlini: "Contento, orgoglioso e onorato di essere qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Appena nominato nuovo tecnico della Cremonese, Andrea Mandorlini ha così parlato dell'esperienza iniziata quest'oggi. "Sono contento, orgoglioso e onorato di essere qui. Ma le parole oggi hanno poco senso: dobbiamo uscire alla svelta da questa situazione e programmare il futuro. Sono contentissimo della mia nuova famiglia e ho una gran voglia di rivincita. Parlerò con i ragazzi e li guarderò negli occhi: ad un mese dalla fine bisogna dare il massimo per raggiungere la salvezza e poi progettare il futuro. Tesser va ringraziato per quanto fatto. A lui vanno i miei saluti, è un amico e nei prossimi giorni non mancherò di chiamarlo. Purtroppo attraversa una situazione che è capitata anche a me", le parole dell'ex tecnico del Verona.