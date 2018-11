Cremonese, Mandorlini ha pagato le frizioni con Rinaudo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto ricostruito da La Gazzetta dello Sport l'esonero di Andrea Mandorlini da parte della Cremonese sarebbe dovuto, oltre che ai risultati non soddisfacenti degli ultimi tempi e prestazioni che non sono piaciute ai tifosi, il difficile rapporto con il direttore sportivo Leandro Rinaudo arrivato in estate dal Venezia. “Tra i due non c’è mai stata piena unità d’intenti, soprattutto nelle scelte di mercato ed è arrivata la rottura. - si legge sulla Gazzetta - Venerdì Rinaudo era stato espulso nell’intervallo e non ha più avuto contatti con Mandorlini (nel frattempo rientrato a casa a Ravenna) fino alla telefonata con la quale gli ha comunicato l’esonero”.