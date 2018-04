Cremonese, Mandorlini per il dopo Tesser: il tecnico in città

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ribaltone in vista in casa Cremonese. Quasi certo ormai l'esonero di Attilio Tesser, così come l'addio del ds Stefano Giammarioli. Il nuovo allenatore dovrebbe essere Andrea Mandorlini, già in città nelle ultime ore. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.