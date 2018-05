Cremonese, Mandorlini: "Salvezza meritata: tre settimane di duro lavoro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Mandorlini, allenatore della Cremonese, ha parlato a Sky Sport dopo la cinquina rifilata al Venezia che è valsa la salvezza anticipata per la formazione lombarda: "Al di là dei discorsi era la partita che avevamo immaginato, preparato e sognato. Abbiamo creato e proposto tante occasioni. Non ci aspettavamo una vittoria così rotonda ma ci speravamo per evitare di giocarci tutto all'ultima. Siamo molto contenti. Avevamo motivazioni, volevamo creare superiorità sugli esterni e siamo stati bravi in quei frangenti lì. Il Venezia fa la partita, vive su qualità fisiche e contropiedi: bene ad impedirglielo. È un premio al lavoro dei ragazzi. Al di là dei contratti qui c'è un progetto che vorrei continuare. Vedremo: ci siederemo al tavolo con la società ma restiamo al presente e a questa salvezza meritata venuta dopo aver battuto una squadra che voleva salire direttamente. Con la libertà di testa si sono visti tiri e giocate individuali. Complimenti: lo meritavamo dopo tre settimane di duro lavoro".