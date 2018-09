Cremonese, Mandorlini: "Spezia tosto, vogliamo fare bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Se la squadra è in salute? Lo valuteremo domani sul campo”. Andrea Mandorlini esordisce così durante la conferenza stampa pre partita. “Posso affermare che in queste settimane abbiamo lavorato molto – prosegue il mister – e, anche grazie allo staff medico, abbiamo recuperato giocatori importanti oppure, in altri casi, siamo riusciti a contenere problemi che si sono verificati. Ora si torna in campo e teniamo a far bene. Per noi arrivano gli esami”. La Cremonese vuol far bene, anche sull’onda del risultato della campagna abbonamenti che si chiude proprio alla vigilia della gara con lo Spezia. “L’entusiasmo – commenta Mandorlini – è una delle cose belle del calcio, i giocatori devono solo essere contenti di questa situazione. Per la squadra dare risposte a questo entusiasmo è una responsabilità, ma in chiave positiva. L’unica cosa che conta è tornare a vincere”. Alla domanda sulle condizioni di Castrovilli, che ha saltato la gara di Palermo, l’allenatore risponde così: “Gaetano si allena con noi da una settimana, non avrà i 90 minuti nelle gambe ma farà parte della partita. Anche Paulinho è a pieno titolo tornato nel gruppo. Per quanto riguarda Piccolo, ha recuperato dall’infortunio ma ora gli servirà un po’ di tempo per smaltire i carichi di lavoro”. Commentando la gara in programma allo Zini, l’allenatore grigiorosso afferma: “Lo Spezia nutre ambizioni, è una squadra tosta, con attaccanti esterni veloci ed elementi di esperienza: sarà tra le protagoniste”. La chiusura è dedicata ancora ai grigiorossi, che nelle prime due giornate hanno conquistato altrettanti pareggi. “In questo avvio – spiega Mandorlini – se c’è una squadra in credito è la Cremonese. Guardando le prestazioni dico solo che potevamo vincere in altrettante le circostanze, per questo devo solo fare i complimenti ai ragazzi per le qualità dimostrate. Abbiamo in organico anche giovani davvero bravi, non ho remore nel farli giocare”.