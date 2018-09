Cremonese, Mandorlini: "Squadra in crescita. Farò dei cambi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Cremonese Andrea Mandorlini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cosenza, seconda sfida delle tre previste in questa settimana: “Cambieremo, ma senza perdere di vista l'obiettivo che resta sempre il risultato. Sappiamo come ogni partita sia difficile però dobbiamo farci trovare pronti. Il Cosenza è una squadra aggressiva che rispecchia l’indole coriacea del proprio allenatore, che in carriera ha vinto più campionati. E all’aggressività abbinano la qualità, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra e devo dire che sono contento perché la squadra sta crescendo molto. - continua Mandorlini come si legge sul sito del club – Turn over? L'aspetto più difficile è gestirlo mentalmente, ma nella nostra rosa tutti hanno conoscenze e competenze per affrontare questa partita. La mia idea è quella di cambiare qualche giocatore perché sono convinto della loro qualità e li vedo lavorare con grande impegno. Paulinho dall’inizio? È uno dei sogni della notte, ma ancora non ha preso forma. Sono comunque convinto che dai cambi si possa trarre vantaggio se nella testa scatta la scintilla”.