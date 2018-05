Cremonese, Mandorlini: "Venezia annichilito, raggiunto grande obiettivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Cremonese Andrea Mandorlini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cesena: "La mente sarà libera. C'è comunque una gara da giocare e una maglia da rispettare. Non avremo comunque le preoccupazioni della scorsa gara. Il Cesena? Voglio fare i complimenti a Castori. Con un calendario difficile ha fatto grandi risultati. In settimana abbiamo avuto qualche problema. Cavion e Canini non saranno della partita. Ci sarà qualche cambiamento, senza stravolgimenti. Formazione? Domani in porta ci sarà Ravaglia. È uno degli avvicendamenti che avevamo già in programma. Si è data poca importanza alla vittoria con il Venezia. Ricordiamoci dove eravamo e cosa abbiamo fatto. Mi spiace Inzaghi abbia sottolineato l’episodio del rigore dopo aver preso 5 gol.Era una partita da dentro o fuori. I ragazzi hanno fatto una gran prestazione. È giusto ricordarlo ancora. Alla base di tutto c’è l’entusiasmo. La vittoria sembra essere passata inosservata. Ripeto. Nulla era scontato. Abbiamo ottenuto una vittoria schiacciante contro una squadra top. Abbiamo annichilito il Venezia. È giusto ripartire dall’importante obiettivo raggiunto”.