Cremonese, Migliore: "Buon punto, anche se potevano essere tre"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Migliore, giocatore della Cremonese, ha commentato il pareggio della sua squadra contro il Pescara ai microfoni di DAZN. “E’ un pari che sa di vittoria visto come è arrivato. E’ un ottimo punto, anche se potevamo prenderne tre. Abbiamo bisogno di fare un filotto e poi possiamo dire la nostra. Ci ha sbloccato prendere gol e lì devi cercare di arrivare il pari. Tre partite in una settimana? Abbiamo 20 titolari, il mister farà rifiatare qualcuno. In trasferta ci manca quel qualcosa per fare il salto in più. Cosa mi ha detto Agazzi a fine partita? Mi ha detto “Questa te la ridò””. Sul Var in Serie B. “Per me è positivo ed è giusto che ci sia. Così non ci saranno errori clamorosi e aiuterà gli arbitri”.