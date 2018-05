Cremonese, Pesce al 45': "Dobbiamo fare una partita di sacrificio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista della Cremonese Simone Pesce ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'intervallo del match di Empoli: "Sapevamo che l'Empoli fa molto possesso palla. Serviva una gara di sacrificio ma abbiamo avuto qualche occasione per ripartire ma serviva più determinazione".

Gara importante per la classifica.

"Siamo in una posizione dove siamo consapevoli che i punti sono fondamentali. Dobbiamo fare una partita di sacrificio. Loro ci tengono a far bene ma non dobbiamo mollare".