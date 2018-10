Cremonese, Piccolo torna in gruppo. Affaticamento per tre giocatori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone notizie per Antonio Piccolo che dopo un periodo riabilitativo dovuto all’affaticamento muscolare è rientrato in gruppo in casa Cremonese e ha disputato l’intera seduta di allenamento pomeridiana con i compagni. Adriano Montalto prosegue il lavoro in palestra e in piscina con i fisioterapisti. Le sensazioni sono buone e tra una decina di giorni si sottoporrà a degli esami di controllo. Non hanno preso parte alla seduta odierna Perrulli e Renzetti, che accusano un affaticamento muscolare avvertito nella gara di sabato scorso con la Salernitana. Castrovilli, rientrato dalla Nazionale U21 in seguito a un affaticamento al ginocchio; verrà valutato nei prossimi giorni.