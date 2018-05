Cremonese, Piccolo torna in gruppo per il Venezia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo allenamento settimanale per la Cremonese sui campi del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” in vista della gara di sabato prossimo con il Venezia. E’ tornato a lavorare con il gruppo Antonio Piccolo. Solo corsa attorno al campo per Cinaglia. Attività specifiche e fisioterapia invece per il gruppo degli infortunati.