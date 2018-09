Cremonese, procede il recupero di Montalto. Tolto il gesso

Fonte: http://www.uscremonese.it/

© foto di Federico Gaetano

Prosegue secondo le previsioni il percorso di recupero di Adriano Montalto, infortunatosi nel corso della gara d’esordio Cremonese-Pescara. Oggi, venerdì 21 settembre, il calciatore ha tolto l’apparecchio gessato in vetroresina che gli era stato applicato in conseguenza della frattura composta del malleolo peroneale sinistro. Il processo di guarigione della frattura non sta subendo contrattempi e durante le prossime settimane Montalto si sottoporrà ad un lavoro fisioterapico specifico per il recupero della muscolatura della gamba sinistra. Tra 15 giorni è in programma un’ulteriore visita di controllo.