Massimo Rastelli

Al termine dell'ampio successo per 4-0 contro il Perugia il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha commentato con grande soddisfazione la gara in sala stampa: "Era importante questa vittoria perché dà fiducia a tutti, anche a chi dovrà arrivare. E' uno stimolo in più venirci a dare una mano. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, i ragazzi hanno messo dentro tutte le energie e le qualità. Avevo detto che dovevamo avere coraggio e di giocarcela. I ragazzi hanno fatto tutti una partita al di sopra delle aspettative. Dispiace per Mirko (Carretta ndr) perché credo meritasse il gol, Piccolo lo ha fatto ed è stato sempre nel vivo dell'azione ma tutti hanno fatto una prestazione molto al di sopra della sufficienza".