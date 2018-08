Cremonese, tegola in attacco: trenta giorni di stop per Montalto

© foto di Federico Gaetano

Tegola in attacco per la Cremonese, a seguito del match contro il Pescara. Come comunica una nota ufficiale del club grigiorosso, dopo l'infortunio accusato, Adriano Montalto è stato sottoposto a una valutazione traumatologica che ha riscontrato una frattura composta del malleolo peroneale sinistro: al calciatore è stato applicato un apparecchio gessato in vetroresina, che lo stesso dovrà portare per circa 30 giorni durante i quali sarà sottoposto a un programma di fisioterapia riabilitativa.