Cremonese, tegola Paulinho: sospetta lesione muscolare ai flessori

© foto di Federico Gaetano

Brutte notizie per Paulinho e la Cremonese: il club grigiorosso informa infatti che nel corso dell’allenamento di rifinitura odierno l'attaccante ha riportato una sospetta lesione muscolare ai flessori della coscia destra. All’inizio della prossima settimana saranno eseguiti approfonditi accertamenti per valutare l’entità del problema e in accordo con lo staff medico sarà reso noto il quadro della situazione. Oltre allo squalificato Cavion, tra gli indisponibili per la gara di Palermo c’è anche Claiton.