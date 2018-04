Cremonese, Tesser: "Abbiamo provato varie soluzioni in settimana"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore della Cremonese Attilio Tesser, ha presentato oggi in conferenza stampa il match interno contro l'Ascoli. Ecco le sue parole: "Arriva una partita importantissima, lo dice la classifica, e dobbiamo fare i tre punti che mancano da troppo tempo. Dobbiamo sfruttare questa seconda partita in casa. Rientrerà Garcia Tena dalla squalifica e Castrovilli dall'infortunio. Ci saranno quindi più soluzioni tra cui scegliere. La partenza dovrebbe essere con il consueto 4-3-1-2, ma con la possibilità di cambiare a gara in corso. Abbiamo provato varie soluzioni in settimana in questo senso - ha dichiarato Tesser -. L'Ascoli ha buone potenzialità e buoni giocatori, nutriamo massimo rispetto dall’avversario, ma dipende soprattutto da noi. Dovremo avere la convinzione, la voglia e la mentalità di poter ottenere i tre punti. L’Ascoli ha più centimetri di noi e dobbiamo essere più attenti sui calci piazzati. Sarà difficile la terza partita in pochi giorni con una temperatura estremamente elevata, come quella che è prevista per domani pomeriggio".