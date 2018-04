Cremonese, Tesser: "Mazzata Paulinho. Scamacca, basta colpi alla Ibra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fase delicata della stagione per la Cremonese, attesa dalla partita contro la Salernitana. Attilio Tesser non sarà in panchina per squalifica, ma ha comunque presentato la gara in conferenza stampa: “Siamo consapevoli che il momento è importante e allo stesso tempo difficile, l’iniezione di fiducia del pareggio di Palermo è utile per la testa dei giocatori. Domani sera dovremo essere bravi a continuare nel trend positivo”.

Sulla squadra.

“Volevo vedere una reazione è arrivata. Questa è la strada che abbiamo intrapreso sin dall’inizio. Quella di una squadra che gioca e che non molla mai. Fattori che ci hanno permesso di andare a pareggiare con merito anche a Palermo".

Difesa a 3?

“Non penso, con la squalifica di Garcia Tena non avrei né cambi né un numero di centrali necessario. In partenza sceglierò diversamente. Poi faremo altre valutazioni in base alle condizioni fisiche. Purtroppo stiamo perdendo ancora pezzi”.

Sulla condizione fisica.

“Rientra Cavion, ma perdiamo Garcia Tena che mi dava anche una variante tattica in più oltre a un centrocampista come Croce. Sono fiducioso sul recupero di Castrovilli per sabato. Lo stesso dicasi per Brighenti".

L'infortunio di Paulinho.

"Quando vedi un ragazzo come Paulinho che ce la mette tutta per recuperare e poi si infortuna di nuovo è una mazzata, per lui e per noi. La dedica di Scamacca a Paulinho rappresenta lo spirito di gruppo, la coesione, il noi dello spogliatoio".

Scamacca a segno.

“Scamacca deve solo credere nel suo potenziale, correre rincorrere e far fatica lasciando perdere i colpi di suola alla Ibra. Lo spirito per giocare in categoria è questo. Cosa che sta imparando Camara".

La squalifica.

"Non sarò in panchina, mi dispiace perché è la prima volta, non avevo mai ricevuto 3 espulsioni. Pago non tanto quella di Palermo dove ho protestato, ma le precedenti. Certo è il sintomo di una certa tensione. Obiettivamente non si dovrebbe protestare mai. Strukelj è pronto”.