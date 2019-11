Luca Valzania

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'intervallo della gara dello Zini tra Cremonese e Salernitana, ferme sullo 0-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn il centrocampista grigiorosso Luca Valzania: "L'occasione capitatami sui piedi? Sicuramente potevo fare di più, altrimenti sarebbe andata dentro. Dobbiamo continuare così, stiamo facendo una buona gara e stiamo mettendo sotto la Salernitana. Non è facile, ma dobbiamo continuare ad andare a prenderli alti per fare gol. Dalla mia parte cercavo di alzarmi per fare il terzo attaccante".